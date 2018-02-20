В Раду поступило представление ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил представление Генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и безотлагательно передал документы на рассмотрение парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы ВР.

Об этом спикер парламента написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только что получил от Генерального прокурора Украины представление о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича, члена депутатской фракции "Оппозиционный блок". Безотлагательно передал документы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам Регламента", - сообщил А.Парубий.

Он отметил, что его позиция остается неизменной и заключается в том, что "никто из народных депутатов Украины не имеет права прятаться за неприкосновенностью".

"Если народный депутат не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений - пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде", - добавил председатель ВР.