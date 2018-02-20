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В МВД опровергли информацию о снятии охраны с Шевченковского суда

20.02.2018 01:14

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что информация, распространенная в СМИ, о якобы снятии охраны подразделениями Национальной гвардии Украины с помещения Шевченковского районного суда в г. Киеве, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.

МВД опровергло информацию о снятии охраны с Шевченковского суда

"Сейчас там военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте, в соответствии с планом организации дежурства. Министерство внутренних дел призывает уполномоченные органы, в частности Государственную судебную администрацию и Высший совет правосудия, выполнить свои обязанности в соответствии со ст.160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", и как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов", - говорится в сообщении.

Структуры МВД, Нацполиция и Нацгвардия, и в дальнейшем будут обеспечивать, охрану судов, пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Кроме того, в МВД прокомментировали заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, относительно просьбы созвать внеочередное заседание Кабинета министров и планов внести на рассмотрение правительства вопрос о прекращении охраны сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии.

"В свою очередь министр внутренних дел как политическая фигура имеет основания давать оценку решениям органов государственной власти, которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов. Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД. Высший совет правосудия абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского", - добавили в МВД.

 

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