Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Украинский экипаж судна обнаружил на борту 300 кг кокаина и заявил об этом властям в Генуе

20.02.2018 01:48

В порту Генуя итальянская полиция сняла с борта контейнеровоза Dimitris C около 300 килограммов кокаина. Белый порошок в пластиковых пакетах обнаружили в море члены экипажа, граждане Украины, которые сообщили о незаконном грузе властям.

Управляет контейнеровозом крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе (Дерибасовская,14), Греции, Кипре и РФ.

кокаин

Итальянские власти утверждают, что экипаж и оператор никоим образом не связаны с этой попыткой контрабанды, напротив — итальянские официальные лица приветствуют помощь экипажа в обнаружении и изъятии наркотиков. До Европы корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.

 

В настоящее время судно находится в порту Генуя под контролем итальянских властей. // Думская

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...