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В Днепре голый парень с ножом повредил на стоянке автомобили и поджог будку охранника (видео)

20.02.2018 02:29

19 февраля, на Запорожском шоссе, 68, полиция задержала парня за хулиганские действия на парковке. Кроме того, что парень бегал по улице полностью голым с холодным оружием в руке, он устроил пожар и повредил автомобили.

Как сообщают очевидцы события, около 3:40, обнаженный парень забежал на парковку и начал портить стоящие там автомобили. Затем он забежал в будку охранника стоянки, устроил там пожар, выбивал стекла и крушил вещи.

На Запорожском шоссе полиция задержала парня за хулиганские действия на парковке

Полицию вызвала продавец, которая работала в это время в киоске неподалеку. Она же и позвала на помощь сотрудников охранной службы «Гуард», которые помогли потушить пожар». Сперва он бегал по улице, еще в футболке, нижнем белье и обуви, стучал ко мне в окно, просил впустить. Я, конечно же, не впустила его. Он убежал в неизвестном направлении на несколько минут, а затем появился уже обнаженным, в одних носках, и стучал мне в окно каким-то предметом, похожим на нож», — рассказала женщина. Об этом сообщает Информатор с места событий.

Нож, с которым бегал парень

Охранники службы «Гуард» говорят, что им пришлось разбить окно в будке, чтоб потушить огонь. «Он закрылся внутри, а там все в дыму уже было. Мы разбили окно и начали заливать в будку воду — так удалось погасить пожар», — сообщили охранники.

Хулиган поцарапал несколько машин

Владимир, охранник стоянки, рассказывает, что первый раз парень забежал на парковку, стучался к нему в окно и просил впустить». Я его не пустил, но он потом вернулся через пару минут уже с ножом и начал царапать автомобили. Я сразу выбежал и стал кричать ему: «Что же ты делаешь?» Пока гнался за ним, он забежал в будку для охраны и закрылся там», — говорит Владимир.

Прибывшие полицейские задержали хулигана на месте. Разбивая окна будки, он сильно повредил стеклами себе руку, поэтому на место вызвали «скорую помощь». Медики госпитализировали нарушителя в 16-ю городскую больницу. 

На данный момент неизвестно, что стало причиной такого поведения парня. На место также вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все детали инцидента. Следует отметить, что ворота на парковку были открыты, поэтому пройти на стоянку в это время мог любой. Как рассказал охранник, на ночь их обычно никто не закрывает из-за постоянного движения автомобилей.

Фото, видео: Андрей Шушпан

 

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