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В Подмосковье барменша избила до смерти клиента кафе

20.02.2018 12:35

Следователи Коломны Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства посетителя кафе. По предварительным данным, смертельные травмы клиенту причинила сотрудница заведения.

В настоящее время женщина задержана и допрошена в качестве подозреваемой. "По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", - сообщает официальный сайт областного ГСУ СК РФ.

Картинки по запросу избила до смерти

По данным начатого расследования, 17 февраля в одном из кафе города Коломны между подозреваемой сотрудницей заведения, которая работала барменом, и посетителем вспыхнула ссора. В начавшейся затем драке женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком в область лица и головы. "От полученных ударов мужчина упал и ударился головой о кафель. Потерпевший скончался на месте", - говорится в пресс-релизе.

Судмедэксперты пришли к выводу, что мужчина умер от черепно-мозговой травмы.

По данным следователей, подозреваемая имеет непогашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В 2016 году Коломенским городским судом она была приговорена к трем годам лишения свободы условно.

Потерпевший также ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Задержанной инкриминируют ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть"). // NEWSru.com

 

 

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