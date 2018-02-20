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Суд постановил «удалить» и «конфисковать» у заключенного... татуировки

20.02.2018 12:45

Чебоксарский районный суд Чувашской республики постановил «конфисковать» у заключенного татуировки с нацистской символикой в виде «самостоятельного удаления» изображений с его тела, сообщается на сайте суда.

Во время проверки сотрудники ФСИН обнаружили на теле заключенного, отбывающего наказание в ИК-6, «перманентные рисунки (татуировки) в виде крестов с загнутыми концами, направленными по часовой стрелке».

Картинки по запросу тату свастика

Суд посчитал, что изображения на теле осужденного схожи с нацистской символикой, использовавшейся в качестве государственной символики фашисткой Германии, до степени смешения, и признал его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Мужчине назначили штраф в тысячу рублей и постановили конфисковать «предмет административного правонарушения» в виде «самостоятельного удаления Г. на своем теле двух изображений (татуировок на груди с левой и правой стороны), схожих с нацистской символикой».

В Волгограде сотрудники лечебного исправительного учреждения №15 нашли у заключенного татуировки с фашистской символикой. Позже эксперты подтвердили, что на левом плече и на левом колене у мужчины были татуировки в виде «фашистского креста», а на правом — «татуировка в виде "эполета с нацисткой свастикой"». В январе 2018 года Дзержинский районный суд признал заключенного виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП и оштрафовал на тысячу рублей. // Медиазона

 

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