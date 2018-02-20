Підозрюваний у серії викрадень номерних знаків спробував «закрити» справу хабарем у $3 тисячі

Слідчий Ужгородського відділу поліції подав рапорт про те, що житель Львівської області спробував дати йому хабар. Правоохоронець доповів, що фігурант двох кримінальних проваджень, які перебували у нього на розгляді, спробував домовитися про їх закриття за 3 тисячі доларів США.

Співробітник Ужгородського відділу поліції встановив, що до 35 епізодів викрадення номерних знаків в обласному центрі Закарпаття причетна одна і та ж особа – 27-річний житель села Суховоля Львівської області. Цей же приїжджий чоловік вимагав у власників за повернення їх майна суму від 700 гривень і більше, залежно від вартості авто. За цими фактами слідчий відкрив кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ та ч. 2 ст. 189 ККУ, тобто крадіжка та вимагання. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років аб позбавлення волі на той самий строк та позбавлення волі на строк від трьох до семи років відповідно.

Після того, як жителю Львівщини вже повідомили про підозру і розслідування справи про викрадення номерних знаків стало добігати кінця, підозрюваний вирішив, що зможе відкупитися від покарання. Чоловік запропонував слідчому 3 тисячі доларів США за закриття справи. Працівник поліції одразу рапортував про інцидент. Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області спільно з управлінням внутрішньої безпеки перевірили факт спроби дати правоохоронцю хабаря. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 369 ККУ, тобто спроба давання хабаря. Чоловіку вже повідомлено про підозру, внесено клопотання до Ужгородського міськрайонного суду щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua