К экс-сотруднику «фабрики троллей», подтвердившему справедливость обвинений США, пришла полиция

В ночь на понедельник, 19 февраля, сотрудники полиции нагрянули в квартиру петербуржца Марата Миндиярова. Незадолго до этого молодой человек дал интервью западным СМИ, в котором рассказал о своей работе на "фабрике троллей" - в Агентстве интернет-исследований, связанном со структурами бизнесмена Евгения Пригожина (известного как "повар Путина") и осуществлявшем вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Марат Миндияров рассказал "Росбалту" , что полицейские нагрянули в квартиру, которую он снимает вместе с другом, и доставили их обоих в отдел полиции в Гатчине. "По их словам, с телефона Игоря якобы поступил звонок в дежурную часть со словами, что заминирована деревня. Они утверждают, что сохранился его номер. При этом по детализации видно, что никаких звонков в полицию не было", - рассказал бывший "тролль".

После разбирательства задержанных отпустили, при этом соседу Миндиярова было вручено обязательство о явке. Собеседник агентства затруднился с ответом на вопрос, связан ли визит правоохранителей с публикацией интервью. "Это или полицейский произвол, или ошибка, сейчас сказать невозможно", - отмечает он. После разбирательства задержанных отпустили, при этом соседу Миндиярова было вручено обязательство о явке. Собеседник агентства затруднился с ответом на вопрос, связан ли визит правоохранителей с публикацией интервью. "Это или полицейский произвол, или ошибка, сейчас сказать невозможно", - отмечает он.

Ранее Миндияров дал телефонное интервью AP, в котором рассказал, как в ноябре 2014 года устроился на работу на "фабрику троллей". В частности, пишет The Washington Post , молодой человек рассказал о том, как агентство привлекает людей с отличным знанием английского языка для влияния на общественное мнение в США через Facebook. В своем интервью Миндияров назвал справедливыми обвинения , выдвинутые американскими властями российским гражданам в связи с вмешательством в выборы президента США. Частичный перевод статьи публикует InoPressa

Петербуржец признался западным журналистам, что не сумел сдать экзамен на знание языка и попасть в отдел, отвечающий за пропаганду в англоязычном интернет-пространстве. По его словам, в этом отделе зарплата была вдвое выше, чем в отделах, ответственных за влияние на внутреннем информационном поле. Во время тестирования ему нужно было написать пост о шансах кандидата в президенты Хиллари Клинтон на победу в выборах 2016 года.

"Я написал, что ее шансы были высокими и она могла стать первой женщиной-президентом", - рассказал Миндияров AP.

По словам молодого человека, осенью 2014 года, когда он устроился работать в Агентство интернет-исследований, около 400 сотрудников занимали четыре этажа офисного здания и работали по 12-часовым сменам. Большая часть "троллей" была сосредоточена на ситуации на востоке Украины и западных санкциях против России. Отдельные подразделения занимались фотографиями и видео. Главной задачей сотрудников было разжигание общественного интереса к инспирированным ими темам обсуждения.

Спустя несколько месяцев Миндияров уволился. В интервью он заявил, что ненавидит эту работу. "Мир в этих комментариях был черно-белым: Америка плохая, Путин хороший. Они хвалили все, что имело отношение к Путину, и критиковали все, что связано с Америкой. Это было принципом работы", - говорит он.

США выдвигают против "интернет-троллей" официальные обвинения

На прошлой неделе власти США предъявили обвинения 13 гражданам России и трем российским юридическим лицам в попытке вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году.

Из документа следует, что по делу о вмешательстве РФ в выборы уже сформировано федеральное Большое жюри в Вашингтоне. Именно оно подтвердило обоснованность обвинений, выдвинутых аппаратом спецпрокурора США Роберта Мюллера по статьям "сговор против США" и "мошенничество".

В документе утверждается, что Агентство интернет-исследований и Пригожин вмешивались в выборы в США с 2014 года. По информации прокуратуры, это агентство участвовало в организации предвыборных манифестаций в США и оплате участия в них американцев.

Всего в списке обвиняемых 13 граждан: Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (она же Беляева), Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Среди организаций, которые упомянуты в документе Минюста США, фигурируют Агентство интернет-исследований, Concord Management, а также Concord Catering.

Осенью прошлого года после неоднократных сообщений западной прессы о причастности к попыткам вмешательства в американскую политику, в том числе в президентские выборы 2016 года, петербургского Агентства интернет-исследований, предположительно спонсируемого ресторатором Пригожиным, журналисты РБК опубликовали свое расследование

Тогда сообщалось, что работники с улицы Савушкина оказались причастны минимум к 120 сообществам и тематическим аккаунтам, призванным повлиять на политическую ситуацию в США.

Один из сотрудников "фабрики" рассказал изданию, что тестовое мероприятие в США было организовано еще весной 2015 года. Тогда через Facebook была раскручена акция с таргетингом на жителей Нью-Йорка, в рамках которой обещали раздать бесплатные хот-доги. При помощи уличных веб-камер организаторы обнаружили, что в назначенный день в указанное место действительно пришли люди. "Просто тестирование возможностей, эксперимент. И он удался", - пояснил собеседник издания.

Бывший сотрудник "фабрики" рассказал, что с марта 2015-го туда стали набирать людей для работы с американскими сообществами в режиме реального времени. Другой экс-работник уточнил, что как раз с этого времени им стали "выдавать задания по дискредитации образа кандидатов", которые идут на президентские выборы в США.

Еще один собеседник издания рассказал о том, что, когда Facebook в очередной раз блокирует аккаунты "фабрики", ИT-департамент организации закупает новые прокси-серверы, выдает новые IP-адреса, виртуальные "операционки", и работа начинается заново. Приобретаются новые сим-карты или облачные номера, открываются новые платежные счета и даже пакеты документов для регистрации аккаунтов.

К лету 2016 года число сотрудников "американского отдела" на Савушкина почти удвоилось. Из общего штата "троллей" (около 200-250 человек) их численность достигла примерно 80-90 работников. Они создавали и постили более тысячи единиц контента в неделю с числом просмотров по 20-30 млн в сентябрьские недели 2016-го.