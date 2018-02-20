На вокзалі в Хусті 17-річна дівчина, аби зняти «вроки» з батьків, віддала шахрайці заощадження і зол

До поліції звернулася мама 17-річної жительки з села Велятино та повідомила про шахрайство. Заявниця розповіла, що невідома особа виманила у її неповнолітньої доньки гроші та золото.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідством встановлено, що 2 лютого на території автовокзалу у місті Хуст до 17-річної дівчини підійшла невідома особа, яка повідомила, що на батьків неповнолітньої навели порчу, наслідки від якої можуть бути летальними. Водночас жінка запропонувала власну допомогу у тому, аби уникнути негараздів. За свої послуги попросила фінансову винагороду. Не вагаючись, дівчина побігла додому і таємно від батьків винесла звідти сімейні заощадження та золото.

Коли ж про інцидент дізналася мама сімнадцятирічної, жінка звернулася до поліції. Співробітники Хустського відділу поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів, встановили особу та затримали причетну до шахрайства особу. Нею виявилася 29-річна мешканка міста Володимир-Волинського Волинської області. У неї вилучили речові докази.

Станом на сьогодні жінці повідомили про підозру. Суд обрав відносно неї міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 500 тисяч гривень. Досудове розслідування у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua