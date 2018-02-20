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Киев «наводнила» суррогатная водка

20.02.2018 13:58

  С начала года сотрудниками полиции Киева было проверено 318 мест розничной торговли алкогольными напитками на разлив. По итогам проверок 20 «точек» закрыли. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Суррогатная водка "наводнила" столицу

"Только в феврале полицейские Киева проверили 33 пункта, где продают спиртное на разлив, из них 20 прекратили работу, 10 МАФов демонтировано. А если говорить о результатах отработок с начала года, то в целом проверено 318 таких мест, закрыто 27, а демонтировано 12", - сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции Киева Олег Онисько.

Также правоохранители задокументировали 206 фактов нарушения хозяйственной деятельности. На десять человек были составлены административные проколы из-за нарушений правил торговли.

"Полицейские подготовили и направили в Государственную фискальную службу и Киевскую администрацию 90 прошений для принятия решения об аннулировании лицензий на продажу алкогольных изделий и соответственно демонтажа малых архитектурных форм", - добавил Онисько.

Отметим, что проблема нереального алкоголя в стране достигла глобальных масштабов. По данным экспертов, доля теневого рынка спиртного в Украине равна уже приблизительно 60%.

Согласно оценкам специалистов, такую ситуацию спровоцировал резкий рост акцизов на алкогольную продукцию при отсутствии действенных мер со стороны государства по борьбе с нелегальными производителями и продавцами горячительных напитков.

 

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