Упродовж доби на Броварщині поліцейські розкрили три замахи на умисне вбивство

Всіх підозрюваних осіб поліція встановила та затримала у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу вони знаходитимуться в ізоляторі тимчасового тримання.

Так, 32-річний житель смт. Велика Димерка приревнував дружину до сусіда. Жорстоко побив 40-річного чоловіка, після чого наніс декілька ударів пательнею по голові. Потерпілого госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні, де йому надається кваліфікована медична допомога.

У с. Заворичі двоє місцевих жителів 50 та 59 років, після спільного вживання спиртного, на ґрунті неприязних відносин, побили свого 23-річного знайомого з смт. Калита. Після чого ножем нанесли хлопцю різані рани шиї. Потерпілого доправлено до лікарні.

Також поліцейські затримали озброєного 53-річного чоловіка, колишнього учасника АТО, який у с. Залісся влаштував стрілянину по сусідам та кинув 2 гранати на їхнє подвір'я. Під час затримання зловмисник із автоматичної зброї відкрив прицільний вогонь і кинув бойову гранату у бік поліцейських. Після чого намагався втекти на службовому автомобілі. Однак, завдяки професійним діям патрульних його затримано на місці злочину.

За всіма фактами замахів на умисні вбивства людей слідчі відкрили кримінальні провадження. Триває комплекс слідчих дій.

Національна поліція