Ученого, который в Сети под видом женщины растлевал и шантажировал подростков, посадили на 32 года

В Великобритании суд Бирмингема (графство Уэст-Мидлендс) вынес 19 февраля приговор 29-летнему сотруднику университета Мэтью Фолдеру. Помешанный на садизме и педофилии ученый-геофизик признан виновным в развращении сотен несовершеннолетних из разных стран, с которыми он знакомился через интернет. Выдавая себя за женщину, Фолдер убеждал жертв отправлять ему "порноселфи", а потом шантажировал их.

Судья Филип Паркер назначил сотруднику Бирмингемского университета Мэтью Фолдеру наказание в виде 32 лет лишения свободы, пишет The Guardian.

"За 30 с лишним лет моей службы на страже закона я впервые столкнулся с преступником, единственным мотивом которого было желание причинять сильную боль. Мэтью Фолдер упивался своей ролью", - так Паркер охарактеризовал действия садиста.

"Это ужасно. Я никогда не сталкивался с подобным стремлением мучить людей", - вторит судье сотрудник Министерства внутренней безопасности США Скотт Крэбб.

Как следует из материалов уголовного дела, Мэтью Фолдер, выдавая себя за страдающую от депрессии художницу, в течение восьми лет знакомился в интернете с подростками и молодыми совершеннолетними людьми. В ходе онлайн-общения злоумышленник просил потерпевших фотографировать себя в обнаженном виде, а потом отправлять ему порнографические снимки якобы для того, чтобы художница могла использовать их для рисования обнаженной натуры.

Затем Фолдер начинал шантажировать участников переписки, угрожая разослать полученные интимные фото родителям, родственникам, школьным друзьям и работодателям потерпевших. Тем самым педофил вынуждал жертв присылать ему еще более омерзительные и шокирующие снимки и видео, которыми он делился с другими сексуальными извращенцами на соответствующих форумах и сайтах.

Одну жертву геофизик вынудил облизывать сиденья унитазов, а также использованный тампон, есть собачий корм и снимать все эти унизительные действия на камеру. Другой потерпевший был вынужден пить мочу и есть собственные фекалии.

К моменту своего ареста Мэтью Фолдер успел вступить в интимную переписку с более чем 300 молодыми людьми, проживающими по всему миру. 45 из них проходили потерпевшими по делу. По меньшей мере трое из них пытались совершить самоубийство, столкнувшись с шантажом.

Всего выпускника Кембриджа Мэтью Фолдера уличили в 137 преступлениях, в том числе в шантаже и подстрекательстве к изнасилованию ребенка, передает CNN.

Ряд преступлений ученый совершил в даркнете - особом пространстве интернета, в котором возможно сохранить анонимность даже от хакеров и сотрудников правоохранительных органов. Этой площадкой, в частности, пользуются педофилы и сексуальные извращенцы для обсуждения и обмена видеозаписями с элементами садизма, сексуального насилия, педофилии.

Фолдер использовал для преступной деятельности сайт H2TC, который на тот момент следователи считали "наихудшим сайтом в мире". В течение нескольких лет силовики безуспешно пытались установить личность преступника, использовавшего ник Inthegarden. Однако в 2015 году они поняли, что тот же самый подозреваемый использует еще два аккаунта.

Для слежки за подозреваемым и идентификации его была создана интернациональная следственная бригада, в которую вошли полицейские США, Великобритании, Австралии и сотрудники Европола. Эта совместная работа, в которой участвовали около 100 силовиков, увенчалась успехом в 2017 году. Личность шантажиста была наконец установлена. В июне Фолдер был арестован.

По словам следователя Саттона, Фолдер для него стал самым неуловимым киберпреступником, которому удавалось рекордно долгий срок маскироваться в интернете и сохранять анонимность. Процесс поиска шантажиста сыщик сравнил с поиском иголки в стоге сена. Для конспирации Мэтью использовал больше 70 аккаунтов, в том числе на "дьявольскую" тематику: evilmind и 666devil.

Фолдер установил скрытые камеры в общественных туалетах и доме своих родителей. Сделанные видеозаписи он также использовал для шантажа.

Уроженец графства Чешир Мэтью Фолдер был примерным учеником в школе, а потом получил степень доктора наук в Кембриджском университете. Затем Мэтью стал читать лекции студентам Бирмингемского университета.

Один из бывших преподавателей Фолдера охарактеризовал его как "одного из лучших студентов" и талантливого ученого, который оказал влияние на развитие мировой науки. Кроме того, Мэтью легко входил в доверие и был душой любой компании. // NEWSru.com