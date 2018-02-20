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Чиновника львовской «Укрзалізниці» поймали на взятке 10500 гривен (фото)

20.02.2018 15:03

Правоохранители разоблачили чиновника Львовского филиала, который организовал схему системного получения взяток за содействие в беспрепятственной и ускоренной процедуре загрузки – разгрузки вагонов с грузом.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики НПУ.

взятка

Правоохранители совместно с работниками Департамента безопасности ОАО «Укрзалізниця» задержали фигуранта во время получения им обусловленной суммы взятки.

Следствием установлено и задокументировано еще два факта получения указанным должностным лицом взяток.

10 тысяч гривен «дополнительного заработка» он получил за решение аналогичных вопросов.

Руководителя подразделения регионального филиала ОАО «Укрзализныця» задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проверяют причастность других должностных лиц учреждения к совершению данного правонарушения. // Я и закон

 

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