Чиновника львовской «Укрзалізниці» поймали на взятке 10500 гривен (фото)

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Правоохранители разоблачили чиновника Львовского филиала, который организовал схему системного получения взяток за содействие в беспрепятственной и ускоренной процедуре загрузки – разгрузки вагонов с грузом.
Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики НПУ.
Правоохранители совместно с работниками Департамента безопасности ОАО «Укрзалізниця» задержали фигуранта во время получения им обусловленной суммы взятки.
Следствием установлено и задокументировано еще два факта получения указанным должностным лицом взяток.
10 тысяч гривен «дополнительного заработка» он получил за решение аналогичных вопросов.
Руководителя подразделения регионального филиала ОАО «Укрзализныця» задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сейчас правоохранители проверяют причастность других должностных лиц учреждения к совершению данного правонарушения. // Я и закон
Начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк о том, почему не расследуются преступления чиновников. Результат многих заключаемых сделок с правосудием —...