У Рівному викрито на хабарі заступника начальника штабу батальйону Нацгвардії

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили у Рівному на хабарі заступника начальника штабу з комплектування одного із батальйонів Нацгвардії.

Оперативники спецслужби встановили, що капітан вимагав триста доларів США у місцевого мешканця за оформлення на службу за контрактом.

Співробітники СБ України затримали зловмисника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, на одній із вулиць обласного центру під час отримання всієї суми хабара у гривневому еквіваленті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії.

Прес-центр СБ України