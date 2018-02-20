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В Одессе обнаружили автомобиль с телом убитого мужчины

20.02.2018 15:48

Полиция пытается ус тановить обстоятельства трагедии

В Одесской области погиб мужчина. Об этом сообщает местная полиция.

Фото: полиция

По данным ведомства, его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 17 февраля у Хаджибеевского лимана на въезде в с. Усатово Беляевского района в автомобиле "ВАЗ 2106" темно-синего цвета.

"Расследуется уголовное производство по факту умышленного убийства. Просим всех, кто видел указанный автомобиль или обладает какой-либо информацией о происшествии, немедленно сообщить по телефонам: (048) 723-34-74, (048) 723-44-56 или 102", – отметили правоохранители. // Сегодня

 

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