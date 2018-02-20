В Польше отморозок избил двоих украинцев

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В одном из городских автобусов мужчина зацепил и избил двух украинцев в связи с их национальностью
Об єтом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Сообщается, что нападение произошло в районе Воля в столице Польши. Двое украинцев ждали на остановке автобус.
Инцидент начался после того, как украинцы зашли в прибывшее транспортное средство.
"Когда они входили в автобус, одного из украинцев оттолкнул телом мужчина. Когда автобус начал движение, тот самый мужчина подошел и напал на них, нанося удары кулаками в голову. В то же время агрессор выкрикивал им оскорбления из-за их национальности в присутствии других пассажиров ", - рассказала подкомиссар Марта Сульовська из районной комендатуры полиции.
Отмечено, что напавший использовал вульгарную и оскорбительную лексику, а когда автобус остановился, он выбежал.
Пострадавших доставили в больницу. В связи с полученными синяками и ранами головы мужчинам наложили швы.
Польской полиции уже удалось найти и задержать злоумышленника.
"Прокуратура выдвинула 27-летнему нападающему обвинения в избиении на национальной почве из хулиганских побуждений. За это агрессору грозит до пяти лет заключения", - говорится в сообщении.
Начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк о том, почему не расследуются преступления чиновников. Результат многих заключаемых сделок с правосудием —...