В Польше отморозок избил двоих украинцев

В одном из городских автобусов мужчина зацепил и избил двух украинцев в связи с их национальностью

Об єтом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Сообщается, что нападение произошло в районе Воля в столице Польши. Двое украинцев ждали на остановке автобус.

Инцидент начался после того, как украинцы зашли в прибывшее транспортное средство.

"Когда они входили в автобус, одного из украинцев оттолкнул телом мужчина. Когда автобус начал движение, тот самый мужчина подошел и напал на них, нанося удары кулаками в голову. В то же время агрессор выкрикивал им оскорбления из-за их национальности в присутствии других пассажиров ", - рассказала подкомиссар Марта Сульовська из районной комендатуры полиции.

Отмечено, что напавший использовал вульгарную и оскорбительную лексику, а когда автобус остановился, он выбежал.

Пострадавших доставили в больницу. В связи с полученными синяками и ранами головы мужчинам наложили швы.

Польской полиции уже удалось найти и задержать злоумышленника.

"Прокуратура выдвинула 27-летнему нападающему обвинения в избиении на национальной почве из хулиганских побуждений. За это агрессору грозит до пяти лет заключения", - говорится в сообщении.