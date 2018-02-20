На Урале угрожают опекунам ребенка, рассказавшего о сексуальном насилии в интернате

Опекуны одного из мальчиков, рассказавших о сексуальном насилии в интернате под Челябинском, сообщили об угрозах, рассказал «Медиазоне» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин, который представляет интересы одной из семей.

По его словам, опекунам сообщили в Ассоциации приемных родителей, что в организацию позвонила уполномоченная по правам ребенка в области Ирина Буторина и угрожала отобрать детей, если приемные родители не перестанут общаться с журналистами. После этого домой к опекунам пришли с проверкой. Лепехин уточнил, что звонок и проверки произошли до публикации первой статьи на 74.Ru, из которой стало известно об изнасилованиях детей в интернате.

О звонках с угрозами также пишет «Медуза» со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, звонивший родителям человек в грубой форме советовал прекратить общение с журналистами.

Буторина в разговоре с «Медузой» сказала, что не просила опекунов мальчиков не общаться с прессой. Руководитель Ассоциации приемных родителей Ирина Ефимова-Расщупкина также сказала, что не передавала родителям слова детского омбудсмена.

Накауне местное издание 74.Ru писало, что семеро мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет, которых взяли под опеку три семьи, рассказали об изнасилованиях во время пребывания в интернате под Челябинском. По словам мальчиков, воспитатели системетически возили их на «рыбалку», где детей насиловали взрослые мужчины. За это сотрудники интерната получали деньги. По словам родителей, в администрации интерната им говорили, что историю про изнасилование мальчики выдумали, а у самих детей «диагноз»

После публикации статьи Следственный комитет сообщил, что арестовал 51-летнего местного жителя, обвиняемего в сексуальном насилии в отношении воспитанников детского дома (пункт «б» части 4 статьи 132 УК). По информации Ura.ru, директора интерната уволили, а весь педагогический состав остранили от работы. // Медиазона