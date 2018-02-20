Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Десятилетия жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Правоохранители нашли в реке вещи пропавшей студентки Мукаддас Насирлаевой

20.02.2018 17:08

Сегодня в реке возле станции метро «Славутич» в столице правоохранители обнаружили личный рюкзак с документами пропавшей студентки медицинского университета им. Богомольца Мукаддас Насирлаевой.

 

Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранители нашли вещи пропавшей Мукаддас Насирлаевой

По информации собеседника агентства, рюкзак М.Насирлаевой прибило речной течением к берегу, где его и обнаружил киевлянин и сразу передал его стражам порядка.

"Документы Насирлаевой были внутри рюкзака. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщил источник.

Как сообщалось, прокуратура открыла производство по доведению до самоубийства иностранной студентки из Туркменистана.

Напомним, Национальный медицинский университет имени Богомольца отстранил от должности заступницу декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования самоубийства Мукаддас Насирлаевой.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...