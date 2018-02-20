Правоохранители нашли в реке вещи пропавшей студентки Мукаддас Насирлаевой

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Сегодня в реке возле станции метро «Славутич» в столице правоохранители обнаружили личный рюкзак с документами пропавшей студентки медицинского университета им. Богомольца Мукаддас Насирлаевой.
Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, рюкзак М.Насирлаевой прибило речной течением к берегу, где его и обнаружил киевлянин и сразу передал его стражам порядка.
"Документы Насирлаевой были внутри рюкзака. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщил источник.
Как сообщалось, прокуратура открыла производство по доведению до самоубийства иностранной студентки из Туркменистана.
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