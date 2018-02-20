Правоохранители нашли в реке вещи пропавшей студентки Мукаддас Насирлаевой

Сегодня в реке возле станции метро «Славутич» в столице правоохранители обнаружили личный рюкзак с документами пропавшей студентки медицинского университета им. Богомольца Мукаддас Насирлаевой.

Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, рюкзак М.Насирлаевой прибило речной течением к берегу, где его и обнаружил киевлянин и сразу передал его стражам порядка.

"Документы Насирлаевой были внутри рюкзака. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщил источник.

Как сообщалось, прокуратура открыла производство по доведению до самоубийства иностранной студентки из Туркменистана.

Напомним, Национальный медицинский университет имени Богомольца отстранил от должности заступницу декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования самоубийства Мукаддас Насирлаевой.