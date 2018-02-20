Под Киевом мужчина, угрожая гранатой, ограбил собственную жену

Сегодня возле Вышгородской ГЭС полицейские оперативно остановили автомобиль Daewoo Lanos и задержали водителя, который накануне, угрожая гранатой, забрал у своей жены около 10 тыс. гривен и скрылся.

Женщина сразу же сообщила о содеянном на спецлинию полиции Киевщины "102", предоставив приметы мужчины и характеристики его автомобиля. Чтобы остановить машину, правоохранители перекрыли одну полосу движения вблизи пункта по надзору дорожного движения и задержали подозреваемого.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. Во время осмотра авто правоохранители изъяли вещественные доказательства совершенного преступления: деньги и гранату, которая оказалась учебной.

Продолжается комплекс следственных действий. Выясняются все обстоятельства произошедшего. // Сегодня