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Под Киевом мужчина, угрожая гранатой, ограбил собственную жену

20.02.2018 17:22

Граната оказалась учебной, злоумышленника задержали

 

 

 

Сегодня возле Вышгородской ГЭС полицейские оперативно остановили автомобиль Daewoo Lanos и задержали водителя, который накануне, угрожая гранатой, забрал у своей жены около 10 тыс. гривен и скрылся.

граната

Женщина сразу же сообщила о содеянном на спецлинию полиции Киевщины "102", предоставив приметы мужчины и характеристики его автомобиля. Чтобы остановить машину, правоохранители перекрыли одну полосу движения вблизи пункта по надзору дорожного движения и задержали подозреваемого.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. Во время осмотра авто правоохранители изъяли вещественные доказательства совершенного преступления: деньги и гранату, которая оказалась учебной.

Продолжается комплекс следственных действий. Выясняются все обстоятельства произошедшего. // Сегодня

 

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