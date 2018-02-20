Российские власти заказывают массовые отстрелы собак и кошек к ЧМ-2018

На практике, по словам очевидцев, животных просто убивают на улицах. По информации зоозащитников, работы по отстрелу собак в Сочи идут непрерывно, главные точки отстрела - центральные улицы и территории возле администраций районов.

Несмотря на принятый в России в прошлом году и подписанный президентом Владимиром Путиным так называемый закон против живодеров, который, как ожидалось, поставит вне закона догхантеров, отстреливающих собак на улицах, массовое уничтожение бездомных животных с санкции чиновников остается рядовым явлением.

Проблема обостряется накануне чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в ряде городов РФ. В начале этого года российские и западные издания активно обсуждают объявленные региональными властями тендеры на ликвидацию бездомных собак и кошек, а обращенную к Путину международную петицию с призывом остановить убийство бродячих животных подписали уже более 850 тысяч человек.

В частности, на новую волну убийств бродячих животных жалуются жители Сочи, которые пять лет назад столкнулись с той же проблемой в связи с Олимпиадой-2014. Тогда, напомним, сочинские власти проводили тендер на "отлов и утилизацию" более двух тысяч бездомных кошек и собак. Сейчас на официальном сайте госзакупок можно найти свежую заявку на "комплекс работ по отлову безнадзорных животных" в объеме "1200 голов" (кошек и собак) стоимостью около 1,7 млн рублей. В описании заявки отмечается, что при этом не может применяться огнестрельное оружие, а также нельзя нарушать законодательство о гуманном обращении с животными.

Но на практике, по словам очевидцев, животных просто убивают на улицах. По информации зоозащитников, работы по отстрелу собак в Сочи идут непрерывно, главные точки отстрела - центральные улицы и территории возле администраций районов.

"Стоимость отстрела по районам Сочи разная. В среднем это 1,5 тыс. рублей за животное. Сейчас, чтобы несколько раз один и тот же труп не носили, отстрельщиков заставляют фотографировать животное на фоне чего-то примечательного", - рассказала "Югополису" Екатерина Гонтарева из благотворительной общественной организации "Центр защиты животных". По данным издания, главный исполнитель госконтрактов по отлову животных в Сочи - ООО "Служба Бася" (она же получила "олимпийский" тендер в 2013 году). Уточняется, что в 2017 году компания выиграла у администраций сочинских округов десять госконтрактов на общую сумму 8,6 млн рублей.

Ранее в социальных сетях появились шокирующие рассказы очевидцев о том, что отстрел несчастных животных проходил возле Адлерской ТЭС. "То, что осталось после "чистки", люди фотографировали на мобильники и на пляжах. Одного раненого бродячего пса удалось доставить в клинику", - сообщает "Кавказ Пост". 18-го и 25 февраля активисты проводят в городе митинги против незаконного отстрела собак и кошек. По данным KrasnodarMedia.su, в митинге 18 февраля приняли участие около 100 человек.

"Пострелял, собрал, уехал - быстро и дешево"

В Самаре, которая тоже примет гостей ЧМ-2018, на решение проблемы бездомных животных решено потратить 9 млн рублей. "Кошки на футболистов и их фанатов не нападают, но и на убийство кошек выделяют деньги из бюджета", - отмечает радио "Свобода". В Тольятти, где также смогут остановиться болельщики ЧМ, власти выделили около 2 млн рублей на уничтожение бездомных животных.

"У нас по области и в Тольятти идет отстрел. Самый дешевый способ - взять и застрелить животных. Но чаще всего убивают домашних собак, потому что они адаптированы к общению с человеком. Есть фирма Сергея Мадьянкина, которая занимается отстрелом, и с ними администрации очень удобно сотрудничать. У них убитое животное стоит 500 рублей. Пострелял, собрал, уехал - быстро и дешево", - рассказала радиостанции зооспасатель Ирина Евдокимова.

Между тем УФАС Татарстана приостановило аукцион по отлову бродячих кошек и собак в Набережных Челнах, которые тоже благоустраивают к приему гостей чемпионата. Массовый отлов животных должен был пройти 26 февраля. Согласно заявке, размещенной на сайте госзакупок, до конца этого года исполнитель должен был поймать 1770 животных. При этом стерилизовать предлагается лишь 230, а остальных, заранее отнесенных к "агрессивным и неизлечимо больным", предполагается умертвить. Однако технический директор благотворительного фонда помощи бездомным животным "Азира" Илхам Шакиров успешно обжаловал этот конкурс у антимонопольщиков.

"В первую очередь в заказе нет конкретики в отношении препаратов, которыми отловщики будут усыплять животных. Мы в Челнах давно говорим и пишем о недопустимости использования запрещенных во всем цивилизованном мире препаратов, которые заставляют животных умирать мучительной смертью. Тем не менее в городе продолжается их применение. Это было доказано путем проведения экспертизы, которую по требованию волонтеров движения помощи бездомным животным и по настоянию прокуратуры города провели в государственном ветеринарном объединении. Эти и другие пробелы в муниципальном заказе привели к тому, что мы потребовали отменить аукцион", - сообщил Шакиров ИА "Татар-информ".

Ранее газета "Новые Известия" и радио "Свобода" обнаружили, что аналогичные тендеры на "отлов, умерщвление и утилизацю трупов" бездомных животных были объявлены и в целом ряде других крупных городов РФ, включая Волгоград, Астрахань, Белгород. Еще осенью 2017 года жители Ростова-на-Дону жаловались на то, что в городе идет отстрел собак шприцами, в результате чего животное "не умирает сразу, долго воет от боли, корчится". По подсчетам зоозащитников, в общей сложности региональные бюджеты выделяют на уничтожение бездомных животных в преддверии мундиаля-2018 по меньшей мере 110 млн рублей.

Вице-премьер Мутко и Брижит Бардо призвали к гуманности

В начале февраля вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко провел совещание по вопросу отлова бездомных животных к ЧМ-2018. В нем участвовали руководители благотворительных и зоозащитных фондов, а также представители субъектов и организаторов турнира. По итогам встречи было принято решение о недопустимости жестокого обращения с животными и необходимости обеспечить гуманное регулирование численности бездомных животных. Вместо убийств было предложено строить и развивать приюты.

Как сообщает сайт Sports.ru, министр спорта Павел Колобков обязан доложить о выполнении этих решений правительству России до 3 марта 2018 года.

8 февраля знаменитая французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо также призвала президента России запретить убийство бездомных животных. В письме Владимиру Путину, которое приводит радио "Свобода", она выразила обеспокоенность отловом собак и кошек во время подготовки к ЧМ-2018. Как подчеркнула Бардо, вместо убийства животных нужно провести кампании по их стерилизации. Актриса подчеркнула, что такие меры эффективнее, гуманнее и дешевле. // Преступная Россия