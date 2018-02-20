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Ради лайков в интернете оскотинившаяся молодежь громт арендованные квартиры (фото, видео, 18+)

20.02.2018 17:48

 Правоохранители пытаются установить местонахождение 18-летней студентки и ее дружков, которые накануне разгромили арендованную квартиру в Запорожье.

Об этом «ФАКТАМ» сообщили в управлении Нацполиции в Запорожской области«Открыто уголовное производство. «Погромщиков», если их вина будет доказана, ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет».
 
твари
 
Горе-арендаторов разыскивает и хозяйка квартиры Анна:
 
«Ко мне пришли две девушки, лет по 18. Такие скромные, с чемоданчиками. Они сказали, что хотят снять мою квартиру на трое суток, — вспоминает хозяйка жилья Анна. — Я бы и подумать не могла, что они такое натворят!
 
Погром начался примерно в 12 часов ночи. Соседи рассказывают — стоял просто невообразимый шум. Слышны были крики и дикий хохот. Соседи вызвали полицию. Но когда оперативники прибыли — уже никого в квартире не было.
 
Когда полиция уехала, шумная компания вернулась в квартиру, чтобы устроить еще больший погром. Когда я пришла, была просто в шоке! Разбита плитка, вырваны «с мясом» двери, поломан диван. Хулиганы разбили одну люстру, другую вырвали с корнем. Повырывали даже трубы и розетки, побили всю посуду. Ущерба — минимум на 50 тысяч гривен. Плюс пропало кое-что из бытовой техники.
 
Фамилия девушки мне была известна. Я пробила ее по интернету и узнала, что эта студентка входит в специальную закрытую группу в социальных сетях. Молодежь арендует квартиры, устраивает там погромы и выкладывает видео в интернет. Все это делается ради популярности.
 
Я пыталась созвониться с этой Людмилой, но она сказала, что не хочет со мной разговаривать. А потом, после того как я начала выкладывать информацию о погромщиках в интернет, мне стали звонить с незнакомых номеров и угрожать. Что, мол, я неправильно изложила ситуацию".
 
твари
 твари

«С журналистами никакого общения не будет, — ответила „ФАКТАМ“ по телефону сама 18-летняя студентка Людмила. — Пусть полиция сначала разберется в том, что произошло, а потом поговорим».
 
Кстати, хозяйка разгромленной запорожской квартиры утверждает, что, пробивая информацию о своей квартирантке, от брокеров узнала, что эта же девушка может быть причастна к подобным акциям с квартирами в Киеве и Харькове. Правда, на своей страничке в социальной сети девушка уже удалила все компрометирующие ее видеоролики.

 

 

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