Президент подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Петр Порошенко подписал Закон о реинтеграции Донбасса.

"Этот закон никак не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и минские договоренности, как это хотя представить сейчас Российская Федерация, оправдывая свое нежелание, открытый саботаж имплементации минских договоренностей", – сказал Порошенко на заседании Военного кабинета во вторник в Киеве перед подписанием закона.

Глава Украинского государства подчеркнул, что данный закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения.

"Он требует дальнейшего законодательного обеспечения действий Вооруженных сил Украины, действий других силовых подразделений, чтобы мы усовершенствовали правовые механизмы восстановления территориальной целостности нашего государства. И эта работа будет продолжена", – сказал Порошенко.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который депутаты приняли в первом чтении 6 октября. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

Согласно принятому закону, оккупация Российской Федерацией территорий Донбасса и Крыма является нелегитимной и не создает никаких территориальных прав.

"Временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях, которые указаны в пунктах 1 – 3 части первой статьи 1 этого закона, является нелегитимной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав", – говорится в статье 2 законопроекта.

Документом подчеркивается незаконность деятельности вооруженных сил России и других вооруженных формирований (местных боевиков), а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

Также согласно документу, Россия признается страной-агрессором, а это значит, что ответственность за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украина возлагает на страну-агрессора, то есть на Российскую Федерацию. // Сегодня