Обои - один из важнейших элементов интерьера

Обои, как известно всем, кто делал ремонт, это завершающий этап отделки. Их клеят, когда выровнены стены, сделан пол, обработан потолок. И именно обои способны радикально поменять настроение комнаты. Cделать помещение визуально из небольшого — просторным, из темного — светлым, из низкого — высоким.

Поэтому подходить к выбору обоев следует очень тщательно, точно зная, что вы хотите видеть в отремонтированном помещении.

Виды обоев

Существуют самые разные виды обоев, их различают по материалу, типу поверхности, устойчивости к воде. По материалу их можно разделить на бумажные, виниловые, бамбуковые, тканевые, пробковые, жидкие, а также стеклообои. По типу поверхности — на рельефные и гладкие. По устойчивости к воде — на обычные и водоотталкивающие.

Бумажные и виниловые

Бумажные — самый распространенный у нас в стране вариант покрытия стен. Они дешевы, экологичны, их довольно легко клеить. Изготовлены из бумаги, и потому «дышат» и не вызывают аллергию. У бумажных обоев всегда большой ассортимент рисунков и расцветок. Есть также фотообои на бумажной основе, с их помощью на стену можно нанести любой желаемый вами рисунок, вплоть до фотографий членов семьи. Минус бумажных обоев в небольшой прочности и быстром износе.

Виниловые обои делают из флизелина и поливинилхлорида. Они водостойкие, их можно мыть и даже использовать при этом моющие средства. Они плотнее бумажных, что положительно сказывается на ровности стен (скрывают небольшие дефекты), но увеличивает их тяжесть, это ощущается в процессе наклеивания. Воздух такой вариант не пропускает. Бывают нескольких видов — компакт-виниловые, с шелкографией, структурные. Некоторые виды виниловых обоев очень прочные, так что их даже трудно поцарапать.

Бамбуковые и тканевые

Бамбуковые обои – это своеобразные гибкие панели в рулонах, которые можно клеить на стену. Изготовлены из бамбука, который нарезают на тонкие рейки и наклеивают на ткань. Не переносят высокую влажность и температуру, проницаемы для воздуха. Такие обои не пылятся и за ними легко ухаживать — достаточно протереть влажной тряпкой или пропылесосить. Как правило, такими обоями оформляют декоративные вставки на стенах, обшивают ниши, арки. Подобного рода обои делают также из сизаля и морских водорослей.

Тканевые. Их основа — бумага или флизелин, а верхний слой состоит из ткани, причем любой, от шелка до велюра. Отлично выглядят, но тяжелые, поэтому могут быть сложности с наклеиванием. Не переносят влагу, поэтому чистить такие обои можно только пылесосом. Долго не истираются и не выцветают. Позволяют создать по-настоящему изысканный дизайн комнаты, и потому выбирают их строго под интерьер. Их можно наклеить, создав бесшовную поверхность, натянув их на стену, словно холст на раму.

Пробковые и жидкие

Пробковые обои являют собой прессованную смесь крошек коры пробкового дуба. Они экологичные, хорошо пропускают воздух, но очень непрочные. Легко рвутся, поэтому клеить такие обои достаточно сложно.

Жидкие обои — смесь на основе целлюлозы, куда добавляют декоративные элементы, чаще всего порошок и волокна. Это по сути один из видов декоративных штукатурок. Фактуру и цвет могут иметь самый разнообразный. Их можно протирать влажной тряпкой, однако эти обои не выдерживают постоянной влажности, поэтому их используют только в сухих помещениях.

Линкруст и стеклообои

Линкруст — это обои, в основе имеющие бумагу и сверху покрытые гелем. Когда гель наносят на основу, ему можно придать форму. После застывания эти гелевые формы можно покрасить. Гель состоит из натуральных элементов, не вреден для здоровья. Но поклейку таких обоев стоит доверить профессионалу.

Стеклообои сотканы из стеклянных нитей. Рисунок таких обоев меняется в зависимости от переплетения нитей полотна. Устойчивы к огню. Их можно покрывать обычной водоэмульсионной краской или любыми интерьерными красками. Предназначены для помещений с большой влажностью.

Существуют также обои под покраску с гладкой или рельефной поверхностью. Основа их из флизелина, изначальный цвет имеют белый или светло-кремовый. Такие обои можно красить в абсолютно любой цвет и наносить любые рисунки. Все грязные места на таких обоях достаточно лишь снова покрасить.

Большую часть этих обоев можно использовать в сухих помещениях, где немного грязи. Если же есть необходимость оклеить прихожую или ванную комнату, обратить внимание надо в первую очередь на виниловые моющиеся обои, которые обладают достаточной прочностью и хорошей устойчивостью к высокой влажности.

Таким образом, огромное разнообразие ныне существующих видов обоев позволяет воплотить в жизнь любую фантазию, сделав помещение именно таким, каким вы его хотите видеть. А если надоест, обои всегда можно переклеить.