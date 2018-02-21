В Киеве финансисты прикарманили около 6 млн. грн. из премий полицейских

Злоумышленники забирали себе половину премий одного из полков полиции особого назначения

Обвинительный акт в отношении финансистов Главного управления Национальной полиции Киева, которые присвоили около 6 млн грн премий столичным полицейским, был направлен в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отметили в прокуратуре, организованная группа, в состав которой вошли должностные лица управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ Нацполиции в Киеве, председатель профсоюзной организации, командир полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киеве и его заместитель, действовала с ноября 2015 года.

Имея доступ к информации о наличии остатка средств в кассе Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, участники преступной группы готовили списки и расчетно-платежные ведомости на премирование работников одного из полков полиции особого назначения.

С целью присвоения средств злоумышленники выдавали работникам полка половину начисленных премий, а остальные средства присваивали, распределяя между собой.

Таким образом, по данным прокуратуры, конца 2015 года по февраль 2017 года участники преступной группы присвоили почти 6 млн грн.

Как сообщается, 10 февраля финансистов задержали после распределения очередной суммы присвоенных средств в размере 240 тыс. грн.

Обвинительный акт в отношении пяти лиц, действия которых квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах, организованной группой) уже направлен в суд.

Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В прокуратуре отметили, что все фигуранты уголовного производства отстранены от выполнения служебных обязанностей. // Сегодня