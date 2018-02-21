Испания выдала Украине виновника смертельного ДТП

Из Испании экстрадирован украинец, который в ноябре 2014 г. совершил смертельную аварию в Черновцах.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

С конца 2014 года правонарушитель находился в международном розыске. Благодаря международному полицейскому сотрудничеству между Украиной и Испанией, беглеца удалось вернуть в Украину.

"Столкновение двух иномарок, во время которого погиб один из водителей, а его пассажир получил тяжелые телесные повреждения, произошло в начале ноября 2014 года в Черновцах. Во время досудебного расследования работники Следственного управления полиции области установили, что водитель другой иномарки управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и превысил разрешенную в населенном пункте скорость движения. Не учтя дорожную обстановку, нарушитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем пострадавших", - говорится в сообщении.

После совершения ДТП, в котором погиб человек, водитель покинул территорию Украины. Работники Управления уголовного розыска установили, что виновник смертельной ДТП выехал из Украины. Подозреваемый был объявлен в международный розыск.

"В апреле прошлого года по ориентировке Департамента международного полицейского сотрудничества водителя-беглеца задержали в Испании и он был помещен в местную тюрьму. Несмотря на неоднократные попытки адвокатов избежать экстрадиции злоумышленника в Украину, суд отклонил все их доводы. Благодаря проведенной кропотливой работе испанских и украинских правоохранителей, преступника удалось вернуть в Украину", - сообщили правоохранители.

Учитывая тяжесть преступления и побег преступника, Садгорский районный суд Черновцов избрал задержанному меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.