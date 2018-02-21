Амнистию боевиков не будут проводить «захарченки и остальные террористы»

Амнистия участников незаконных вооруженных формирований в отдельных районах донецкой и луганской областях невозможна без прекращения боевых действий.

Об этом в интервью Цензор.нет заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Амнистия проводится именем Украины, украинскими судами и на освобожденной территории. Ее не будут проводить захарченки и остальные террористы, ее будет проводить Украина. И поэтому в условиях, когда вооруженный конфликт находится в активной фазе, амнистия невозможна. И потому закон об амнистии не вступил в силу», — заявил она.

Геращенко отметила, что амнистия будет возможна только тогда, когда российские войска покинут оккупированную территорию Донбасса. // Realist