Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Амнистию боевиков не будут проводить «захарченки и остальные террористы»

21.02.2018 01:13

Амнистия участников незаконных вооруженных формирований в отдельных районах донецкой и луганской областях невозможна без прекращения боевых действий.

Об этом в интервью Цензор.нет заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Картинки по запросу амнистия

«Амнистия проводится именем Украины, украинскими судами и на освобожденной территории. Ее не будут проводить захарченки и остальные террористы, ее будет проводить Украина. И поэтому в условиях, когда вооруженный конфликт находится в активной фазе, амнистия невозможна. И потому закон об амнистии не вступил в силу», — заявил она.

Геращенко отметила, что амнистия будет возможна только тогда, когда российские войска покинут оккупированную территорию Донбасса. // Realist

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...