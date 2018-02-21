Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Россиянка убила отца своих шестерых детей, чтобы получать пенсию по потере кормильца

21.02.2018 01:48

20 февраля Кемеровский областной суд вынес приговор женщине и ее сообщникам, которые признаны виновными в убийстве ее бывшего мужа. 

Мотивом расправы было желание злоумышленницы оформить после смерти потерпевшего пенсию на себя в связи с потерей кормильца. До разрыва отношений супруги вместе воспитывали шестерых детей.

Кемеровский областной суд вынес приговор женщине и ее сообщникам

Женщине суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде 1 года ограничения свободы. Новый муж осужденной, ставший соучастником убийства своего предшественника, получил 16 лет колонии особого режима, а также 1,5 года ограничения свободы, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

Еще двух соучастников приговорили к 13 и 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, их свобода дополнительно будет ограничена еще на 1,5 года.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2016 года в Анжеро-Судженске 37-летняя женщина договорилась с мужем убить ее бывшего супруга, "чтобы получать пенсию по случаю потери кормильца на шестерых совместных детей". Злоумышленники посвятили двух мужчин в свои планы, а потом пригласили потерпевшего многодетного отца приехать к знакомым в Анжеро-Судженск, чтобы "решить вопросы с исполнительными листами по взысканию алиментов".

Когда 35-летний мужчина приехал, бывшая жена опоила его снотворным, растворенным в воде. Потерпевший уснул, а через некоторое время ему вкололи дополнительную дозу снотворного, которая, по плану убийц, должна была стать смертельной. Однако мужчина через некоторое время проснулся. Тогда трое мужчин, участвовавших в преступном сговоре, избили жертву руками, ногами и кочергой, после чего задушили потерпевшего. Труп многодетного отца вывезли на детской коляске в лес и пытались поджечь.

В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину лишь частично. Они отрицали наличие корыстного мотива в своих действиях. Однако прокуратура сумела доказать обратное.

Женщину признали виновной по ч. 5 ст. 33 и п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 ("Пособничество в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений") УК РФ. Ее муж обвинен по п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений").

Еще двум фигурантам инкриминировали п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). // NEWSru.com

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...