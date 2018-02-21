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За 4 года оккупации Крыма российские силовики задержали 456 украинцев

21.02.2018 02:29

За годы оккупации было проведено 377 допросов и 112 обысков, еще 40 человек отбывают наказание по ложным обвинениям

За 4 года оккупации Крыма российские силовики на территории полуострова задержали 456 граждан Украины, в том числе и крымских татар. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Twitter.

Twitter МИД Украины

"Через четыре года ситуация с правами человека в Крыму сильно ухудшилась. Задержания украинцев и крымских татар стали обычной практикой. Россия продолжает жить в своем имперском прошлом, возвращаясь обратно в СССР. Мы не будем играть по ее сценарию", - заявили в МИД.

Также МИД информирует, что за годы оккупации было проведено 377 допросов и 112 обысков. Еще более 40 политических заключенных отбывают наказание по ложным обвинениям.

Напомним, что Министерство иностранных дел готовит меморандум, который содержит информацию о нарушениях прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму, а также вопросы, связанные с финансированием терроризма на востоке. Украина планирует подать его в Международный суд ООН 12 июня. // 112.ua

 

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