У Мукачеві спіймали волинянина, підозрюваного в збуті фальшивих франків на суму понад 150 тис. грн.

Співробітники Мукачівського відділу поліції встановили особу підозрюваного і затримали мешканця міста Ківерці Волинської області за збут підроблених грошей. Зараз чоловік перебуває під вартою.

До правоохоронців Мукачівського відділу поліції із заявою звернувся керівник товариства, який повідомив, що невідома особа у зовнішніх касах, тобто пунктах обміну валют у місті Мукачеві, здала фальшиві швейцарські франки. Суму збитків оцінено в понад 156 тисяч гривень.

Правоохоронці розпочали слідство за ознаками ч.1 ст.199 ККУ, тобто виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей.

В ході розслідування поліцейські відділу встановили, що в період часу з 11.20 год по 12.16 год двоє невідомих осіб у пунктах обміну на вулицях Миру, Возз’єднання та Матросова обмінювали швейцарські франки. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний житель Волинської області. Також в ході розслідування оперативники з’ясували, що купюри, які збували фальшивомонетники, були роздруковані на струменевому принтері.

Одного з підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення поліція Мукачева спільно з волинськими колегами затримала. Ним виявися 38-річний мешканець міста Ківерці Волинської області. Зараз підозрюваний згідно з ухвалою Мукачівського міськрайонного суду перебуває під вартою.

Зараз працівники поліції встановлюють інших осіб, які були причетні до виготовлення та збуту фальшивих грошей. Слідство у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua