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Под Киевом с крыши больницы сняли неадекватного папашу с двумя близнецами

21.02.2018 13:36

В городе Бровары мужчина вместе с двумя сыновьями-близнецами 2014 года рождения залез на крышу двухэтажного здания детской больницы и отказывался спускаться вниз.

Об этом информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

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Об инциденте, который произошел вечером 20 февраля спасателям сообщила охрана детской больницы. На место также вызвали подразделение полиции.

«По словам охраны детской больницы, которая уже находилась на крыше, держа мужчину за руки, было установлено, что данный человек по неизвестным причинам залез на крышу здания и, держа детей за руки, ставил их на край крыши», — отмечают спасатели.

Прибыв на вызов, сотрудники ГСЧС установили автолестницу и сняли горе-отца и двух мальчиков с крыши.

 

Медики обследовали малышей. Дети были мокрые, голодные и очень замерзли.

С отцом близнецов теперь работают полицейские. // Realist

 

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