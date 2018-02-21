Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 20.02.2018

До Ізмаїльського відділу поліції звернулась 67-річна мешканка міста, яка повідомила, що невідома особа проникла на подвір’я її будинку та викрала чотири залізні швелери. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення правоохоронці викрили 46-річного чоловіка. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

До Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції надійшла заява 24-річної дівчини про те, що з приміщення магазину невідома особа викрала чотири одиниці туалетної води та дві склянки. Сума збитку становить 1 857 гривень. У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції викрили 36-річного чоловіка, від якого отримали правдиві свідчення.

До Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції звернулась 21-річна дівчина, яка повідомила, що в одному з маршрутних таксі невідомий викрав з її сумки гаманець. Сума збитку – 400 гривень. Вжитими заходами поліцейські у скоєнні даного правопорушення викрили 41-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

До Роздільнянського відділу поліції надійшла заява місцевого мешканця про те, що у вечірній час доби невідома особа викрала з його домоволодіння фотоапарат. Сума збитку – 600 гривень. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 33-річного чоловіка, від якого отримали правдиві свідчення.

До Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції звернувся 18-річний хлопець із повідомленням про те, що в одному з продуктових магазинів невідома особа викрала продукти харчування. Вжитими заходами у скоєнні правопорушення працівники поліції викрили 43-річного місцевого мешканця, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області