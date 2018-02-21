Осужден пожизненно гей, застреливший араба-христианина из ненависти к мусульманам

Суд штата Оклахома в США вынес 20 февраля приговор 63-летнему гомосексуалу Стэнли Вернону Мэйджорсу, который признан виновным в убийстве своего соседа. Мотивом расправы стала этническая и религиозная ненависть. Мэйджорс оскорблял и преследовал потерпевшего и его семью, считая их "грязными арабами" и мусульманами, хотя на самом деле они исповедовали христианство.

Суд назначил ксенофобу и представителю секс-меньшинств Стэнли Мэйджорсу наказание в виде пожизненного срока лишения свободы, передает CNN. Его признали виновным в убийстве, а также в преследовании и высказывании угроз в адрес потерпевшего и его родственников. Право на условно-досрочное освобождение осужденный не получит.

Мэйджорсу также добавили 10 лет тюрьмы за незаконное владение оружием и штраф в 22 тысячи долларов.

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2016 года Мэйджорс застрелил 37-летнего соседа Халида Джабару, который в тот момент стоял на крыльце своего дома и разговаривал по телефону с матерью. После стрельбы убийца скрылся. Но через несколько часов, утром 13 августа, он был арестован полицейскими, пишет Tulsa World.

Как пояснили прокуроры в ходе судебного разбирательства, Стэнли ненавидел Халида и его семью за то, что они были эмигрантами из Ливана.

Семья выходца с Ближнего Востока и раньше сталкивалась с агрессией со стороны соседа. В сентябре 2015 года Мэйджорс, сидя за рулем автомобиля, сбил мать Халида - Хайфу Джабару. Женщина получила черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, а также переломы ребер, лодыжки и руки.

Суд отпустил водителя под залог. Находясь под следствием, Мэйджорс и совершил спустя год убийство соседа.

По словам родственников Халида, сосед неоднократно оскорблял их, называя подлыми арабами, грязными ливанцами и проклятыми мусульманами. Однако Мэйджорс ошибался в вопросе о конфессиональной принадлежности соседей. В действительности члены семьи Джабара исповедовали христианскую веру. Они переехали в США несколько десятилетий назад, спасаясь от гражданской войны и религиозного преследования.

Защита Мэйджорса настаивала на том, что произошедшее не было проявлением ксенофобии. По версии адвокатов, их клиент просто психически больной человек. Со стороны защиты выступил психолог, пришедший к выводу, что у подсудимого в момент расправы обострилось душевное расстройство, связанное с шизофренией.

Защитники даже пытались представить подсудимого своеобразной жертвой ксенофобии: якобы Мэйджорс, являясь гомосексуалом, опасался агрессии со стороны Халида, которого он считал мусульманином, придерживающимся традиционных взглядов на сексуальную сторону жизни.

Впрочем, в суде были заслушаны показания супруга обвиняемого Стивена Шмаусса, который умер весной 2017 года. Из опроса Шмаусса, а также из записей десяти телефонных разговоров Стивена с его спутником жизни, который к тому моменту уже находился в тюрьме, следует, что Мэйджорс действительно ненавидел Джабару за его ливанское происхождение. Правда, к ксенофобии, вероятно, еще примешивалась и ревность, поскольку Шмаусс поддерживал хорошие отношения с соседом.

Коллегия из 12 присяжных единогласно признала представителя ЛГБТ-сообщества Мэйджорса виновным и не заслуживающим снисхождения. Родственники Халида отказались приходить на финальное заседание, посчитав, что убийца не заслуживает такого внимания к своей персоне.

Никакого раскаяния исламофоб Мэйджорс не демонстрировал. // NEWSru.com