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Под Киевом интернет-поклонник ограбил девушку во время ролевых игр

21.02.2018 14:43

Интернет-знакомый дерзко ограбил девушку на первом свидании.

Как сообщили в полиции Киевской области, сообщение о преступлении поступило от 29-летней жительницы села Чайки Киево-Святошинского района.

Мошенник связал девушки руки и забрал ценности

Молодая женщина познакомилась с мужчиной в сети Интернет и пригласила его на свидание к себе домой. Когда дело дошло до сексуальных развлечений, "поклонник" во время "ролевых" утех с согласия девушки связал ей руки лепкой лентой. После этого он сорвал с шеи девушки золотую цепочку с крестиком, забрал два мобильных телефона и ноутбук и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции установили приметы ухажера-афериста. Продолжаются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию грабителя.

Напомним, необычное преступление произошло в Киево-Святошинском районе. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, 44-летняя жительница пострадала от рук 33-летнего мужчины.

"Они познакомились через интернет. Но на долгожданное свидание кавалер приехал с ножом. Угрожая убить женщину, он потребовал у нее деньги и даже продать автомобиль. Перепуганная женщина даже взяла в долг средства у подруг и отдала злоумышленнику 42 тыс. грн. Обратиться в полицию она отважилась только через два дня", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

Через несколько дней правоохранителям удалось разыскать и задержать злоумышленника. 33-летний подозреваемый только в минувшем октябре вышел из мест лишения свободы, где в течение 10 лет отбывал наказание за имущественные преступления. // Сегодня

 

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