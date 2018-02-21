На Одещині поліцейські за гарячими слідами викрили нападника на жінок

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Протягом доби від дій зловмисника постраждали аж дві старенькі жінки. Тепер йому доведеться відповідати за це згідно з законом.
До Окнянського відділення Подільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько другої години ночі невідомий зловмисник в «балаклаві» шляхом зламу вхідних дверей проник до будинку 82-річної мешканки с. Ілля та, застосувавши насильство, небезпечне для життя та здоров'я, відкрито заволодів її грошима в сумі 5000 гривень, мобільним телефоном та іншими особистими речами, після чого зник у невідомому напрямку.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері у сусідньому селі Артирівка від дій невідомого постраждала ще одна пенсіонерка. Спосіб вчинення злочину - майже ідентичний: чоловік в «балаклаві» вибив ногами вхідні двері, проник до будинку 80-річної жінки та, відібравши у господині 320 гривень, втік з місця події.
За даними фактами поліцейські відкрили провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України
В результаті проведених заходів того ж дня особу нападника було встановлено. Ним виявився 18-річний місцевий житель. Поліцейські затримали правопорушника та вилучили у нього викрадене у потерпілих майно.
Наразі зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне хлопцеві загрожує до 12 років позбавлення волі.
Досудове слідство триває.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...