На Одещині поліцейські за гарячими слідами викрили нападника на жінок

Протягом доби від дій зловмисника постраждали аж дві старенькі жінки. Тепер йому доведеться відповідати за це згідно з законом.

До Окнянського відділення Подільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько другої години ночі невідомий зловмисник в «балаклаві» шляхом зламу вхідних дверей проник до будинку 82-річної мешканки с. Ілля та, застосувавши насильство, небезпечне для життя та здоров'я, відкрито заволодів її грошима в сумі 5000 гривень, мобільним телефоном та іншими особистими речами, після чого зник у невідомому напрямку.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері у сусідньому селі Артирівка від дій невідомого постраждала ще одна пенсіонерка. Спосіб вчинення злочину - майже ідентичний: чоловік в «балаклаві» вибив ногами вхідні двері, проник до будинку 80-річної жінки та, відібравши у господині 320 гривень, втік з місця події.

За даними фактами поліцейські відкрили провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України

В результаті проведених заходів того ж дня особу нападника було встановлено. Ним виявився 18-річний місцевий житель. Поліцейські затримали правопорушника та вилучили у нього викрадене у потерпілих майно.

Наразі зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне хлопцеві загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області