В Польше нашли новое доказательство взрыва на борту Ту-154М, обломки которого не отдает Россия

В Польше председатель Смоленской подкомиссии Антони Мацеревич заявил о новом доказательстве взрыва на борту самолета Ту-154М бывшего президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в апреле 2010 года под Смоленском. По его словам, это доказывают исследования, проведенные экспертами из Национального института авиационных исследований Вичитанського университета США, передает "Польское радио".

"Дверь с левой стороны самолета были выбиты изнутри ударной волной, сила которого в 10 раз превышала показатели, связанные со скоростью падения самолета. Все это было рассчитано, реконструировано и наглядно продемонстрировано экспертами Вічитанського университета", - сказал председатель Мацеревич.

Американские эксперты собирают материалы для создания виртуальной модели борту Ту-154М на воздушной базе тактической авиации в Минске-Мазовєцькому.

По словам Мацєревича, эксперты создадут две симуляции катастрофы. Одна из них будет опираться на данные российского Межгосударственного авиационного комитета и комиссии Миллера, а вторая - на данные, собранные новой польской Смоленской подкомиссией.

Мацєревич добавил, что в апреле будет представлен технический отчет о причинах Смоленской катастрофы. По его словам, окончательный доклад может быть составлена после окончания эксгумаций жертв авиакатастрофы.

Как известно, самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катынь. Все они погибли.

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Позже первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера назвала причиной катастрофы снижение ниже разрешенного минимума президентского самолета, который пошел на посадку, несмотря на густой туман. Власти Польши не согласилась с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняла решение о создании второй комиссии.

Позже появились данные, что якобы выявлено запись взрыва на "черных ящиках" самолета Ту-154.

Сегодня в Польше все больше акцентируют внимание на возможной причастности России. Интриги добавляет и тот факт, что обломки Ту-154 все еще находятся в РФ. Согласно с российским законодательством, они должны оставаться в распоряжении российских следователей до завершения следствия. Россия обещает, что вернет их Польше после завершения всех следственных действий. // 112.ua