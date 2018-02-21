В ЮАР грабители атаковали полицейский участок, убив 6 правоохранителей

Правоохранительные органы Южно-Африканской Республики расследуют дерзкое вооруженное нападение на полицейский участок. В итоге погибли пятеро стражей порядка и военнный. Предположительно, атаку совершили бандиты с целью ограбления, пишет Eyewitness News.

Преступление было совершено рано утром в городе Нкобо, в 800 километрах к юго-востоку от Йоханнесбурга.

"Пятеро полицейских, бывших на дежурстве, и один военнослужащий, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, были убиты в результате этой атаки", - рассказал представитель полиции Вишну Найду. Еще двое полицейских получили ранения.

Ворвавшись в участок, злоумышленники открыли беспорядочный огонь, а затем скрылись на угнанном полицейском фургоне. При этом они похитили около 10 единиц оружия, находившихся в участке.

Покидая место преступления, бандиты забрали с собой двух полицейских в качестве заложников. Позднее их нашли застреленными.

Полиция склонна квалифицировать произошедшее как вооруженное ограбление. Нападавшие вскрыли банкомат, установленный возле полицейского участка.

Идет активный поиск подозреваемых с привлечением спецназа и летательных аппаратов. Предположительно, в нападении участвовало от пяти до десяти человек.

Южная Африка является страной с одним из самых высоких уровней преступности в мире, передает ТАСС. В Нкобо и его окрестностях проживает свыше 155 тысяч человек. При этом местные жители страдают от безработицы, которая достигает 45,7 процента, пишет Daily dispatch. // NEWSru.com