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За тиждень поліцейські Донеччини викрили 7 учасників незаконних збройних формувань

21.02.2018 15:36

В результаті співпраці з небайдужими громадянами, в тому числі і з окупованої території, поліцейські виявили бойовиків та їхніх пособників.

Виявити осіб, причетних до окупації регіону і злочинів проти мирного населення правоохоронцям допомогли місцеві жителі. Так, під час оперативно-профілактичного відпрацювання дільничні офіцери поліції отримали інформацію відразу про трьох жителів Слов’янського району, які в 2014 році сприяли бандформуванням «ДНР».

Картинки по запросу Донбасс

Поліцейські затримали найманців, які блокували військову техніку ВСУ поблизу г. Карачун, а потім несли службу на блокпостах «ДНР». Їм 36, 42 та 48 років.

Затримані розповіли, що до їхнього селища приїхали озброєні люди у військовій формі, без розпізнавальних знаків та в балаклавах. Вони зібрали селян та запропонували бажаючим поповнити ряди «ополченців». Після чого, призначили серед охочих «старших». Новобранців розподілили по блокпостам бойовиків.

Через деякий час для масовки на блокпости стали приїздити автобуси з підставними особами - жоден з чоловіків не орієнтувався на місцевості. Їх головним завданням було блокувати проїзд техніки ВСУ, провокувати українських військових та агітувати людей поповнювати лави бандформувань.

Згодом місто було звільнене від окупантів, а велика кількість прихильників так званої «ДНР» дезертирували. Майже чотири роки чоловікам вдавалося ретельно переховувати свою зраду. Однак співробітники поліції зібрали докази пособництва терористам. Дії зловмисників кваліфікують за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слов'янський відділ поліції Донецької області

 

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