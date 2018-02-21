В Украине дополнили перечень профессий, которым обучат бесплатно (список)

Шесть специальностей добавлены в перечень профессий государственного значения. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Подготовка по профессиям из этого перечня осуществляется за счет государственного бюджета.

Так, перечень дополнен профессиями:

сварщик;

машинист дорожно-строительных машин;

монтажник систем утепления зданий;

слесарь механосборочных работ;

слесарь-инструментальщик;

слесарь-ремонтник.

"Думаю, работодатели смогут оценить, что это одни из самых дефицитных профессий на рынке труда", – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

В предыдущей версии перечня профессий государственного значения указаны такие профессии:

виноградарь;

пчеловод;

бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин нефти и газа;

помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин нефти и газа;

моторист буровой установки;

тестодел;

станочник деревообрабатывающих станков;

живописец;

станочник широкого профиля;

токарь;

фрезеровщик;

наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;

сборщик корпусов металлических судов;

монтер ж/д путей;

слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;

машинист буровой установки (строительные работы);

монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

помощник машиниста тепловоза;

помощник машиниста электровоза.

молодым украинцам, которые только начинают работать;

взрослым украинцам в возрасте более 45 лет;

уволенным с военной службы после участия в АТО;

украинцам с малолетними детьми;

гражданам с инвалидностью.

Это, по мнению правительства, самые уязвимые категории граждан, которым в Украине часто сложно найти работу. Потому Кабмин в течение 2018 года намерен разработать ряд законопроектов и нормативных актов, призванных повысить занятость и обеспечить рост их доходов.