В Украине дополнили перечень профессий, которым обучат бесплатно (список)

Шесть специальностей добавлены в перечень профессий государственного значения. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.
Подготовка по профессиям из этого перечня осуществляется за счет государственного бюджета.
Так, перечень дополнен профессиями:
- сварщик;
- машинист дорожно-строительных машин;
- монтажник систем утепления зданий;
- слесарь механосборочных работ;
- слесарь-инструментальщик;
- слесарь-ремонтник.
"Думаю, работодатели смогут оценить, что это одни из самых дефицитных профессий на рынке труда", – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.
В предыдущей версии перечня профессий государственного значения указаны такие профессии:
- виноградарь;
- пчеловод;
- бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин нефти и газа;
- помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин нефти и газа;
- моторист буровой установки;
- тестодел;
- станочник деревообрабатывающих станков;
- живописец;
- станочник широкого профиля;
- токарь;
- фрезеровщик;
- наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;
- сборщик корпусов металлических судов;
- монтер ж/д путей;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;
- машинист буровой установки (строительные работы);
- монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
- помощник машиниста тепловоза;
- помощник машиниста электровоза.
- молодым украинцам, которые только начинают работать;
- взрослым украинцам в возрасте более 45 лет;
- уволенным с военной службы после участия в АТО;
- украинцам с малолетними детьми;
- гражданам с инвалидностью.
Это, по мнению правительства, самые уязвимые категории граждан, которым в Украине часто сложно найти работу. Потому Кабмин в течение 2018 года намерен разработать ряд законопроектов и нормативных актов, призванных повысить занятость и обеспечить рост их доходов.