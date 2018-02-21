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В Украине дополнили перечень профессий, которым обучат бесплатно (список)

21.02.2018 15:47

 Правительсто расширило список специальностей государственного значения

Шесть специальностей добавлены в перечень профессий государственного значения. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.
 
В Украине появилось еще шесть профессий, которым обучат бесплатно (список)
 
Подготовка по профессиям из этого перечня осуществляется за счет государственного бюджета. 
 
Так, перечень дополнен профессиями:
  • сварщик;
  • машинист дорожно-строительных машин;
  • монтажник систем утепления зданий;
  • слесарь механосборочных работ;
  • слесарь-инструментальщик;
  • слесарь-ремонтник.
"Думаю, работодатели смогут оценить, что это одни из самых дефицитных профессий на рынке труда", – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.
 
В предыдущей версии перечня профессий государственного значения указаны такие профессии: 
  • виноградарь;
  • пчеловод;
  • бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин нефти и газа;
  • помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин нефти и газа;
  • моторист буровой установки;
  • тестодел;
  • станочник деревообрабатывающих станков;
  • живописец;
  • станочник широкого профиля;
  • токарь;
  • фрезеровщик;
  • наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;
  • сборщик корпусов металлических судов;
  • монтер ж/д путей;
  • слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;
  • машинист буровой установки (строительные работы);
  • монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
  • помощник машиниста тепловоза;
  • помощник машиниста электровоза.
Напомним, ранее Кабинет министров одобрил конкретные шаги в рамках политики преодоления бедности, которые могут изменить правила для бизнеса. Особое внимание в вопросах занятости Кабмин предлагает уделять:
  • молодым украинцам, которые только начинают работать;
  • взрослым украинцам в возрасте более 45 лет;
  • уволенным с военной службы после участия в АТО;
  • украинцам с малолетними детьми;
  • гражданам с инвалидностью.
Это, по мнению правительства, самые уязвимые категории граждан, которым в Украине часто сложно найти работу. Потому Кабмин в течение 2018 года намерен разработать ряд законопроектов и нормативных актов, призванных повысить занятость и обеспечить рост их доходов.
 
К слову, с 1 января Кабмин уже формально ввел для работодателей обязательные 4%-ные квоты на трудоустройство сотрудников старше 45 лет. Однако система выплат для тех, кто не выбрал квоту, не была озвучена. // Сегодня

 

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