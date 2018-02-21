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Фотокопия письма в ООН: как россияне «прокололись» с отсутствием подписи Януковича

21.02.2018 16:25

Владимир Ельченко дал показания в суде

Делегация Российской Федерации в ООН сама направила фотокопию письма экс-президента Виктора Януковича президенту РФ Владимиру Путину с подписью от 1 марта 2014 года после того, как секретариат ООН обратил внимание на отсутствие подписи под заявлением, пояснил постоянный представитель Украины при ООН, экс-посол Украины в РФ Владимир Ельченко.

Виктор Янукович. Фото: AFP

Во время допроса в Оболонском райсуде Киева свидетель по делу о госизмене В.Януковича сообщил, что после заседания Совбеза ООН 3 марта 2014 года российская делегация письменно обратилась в секретариат ООН с просьбой распространить данное письмо В,Януковича в качестве документа Совбеза ООН. "Но в направленном дополнении к письму господина Чуркина заявление было просто текстом без подписи в отличие от документа, который постпред РФ демонстрировал на заседании", – указал он.

В.Ельченко отметил, что по процедуре секретариат Совбеза ООН обеспечил оперативную рассылку этого письма членам Совбеза, где было указано, что обращение В.Януковича будет распространено как документ Совбеза ООН, и его копия была предоставлена партнерами украинской стороне.

"В тот же день на этапе подготовки письма В.Чуркина от 3 марта 2014 года для его дальнейшего официального распространения в качестве документа Совбеза ООН секретариат ООН обратил внимание российской делегации на отсутствие подписи В.Януковича под его заявлением. После чего делегация РФ оперативно направила фотокопию заявления Виктора Януковича с подписью", – пояснил дипломат.

Постпред Украины в ООН также подчеркнул, что некоторые документы, которые секретариат ООН получает от стран-членов, даже если на них есть какие-то подписи президентов, министров, постпредов, на сайте ООН размещаются с обозначением "signed" ("подписано").

В.Ельченко сообщил, что в начале января 2017 года получил от Генеральной прокуратуры Украины обращение с просьбой получить от секретариата ООН заверенную копию документа, который содержал обращение В.Януковичу к В.Путину с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины.

"4 января 2017 года я обратился с дипломатической нотой в секретариат ООН с просьбой предоставления фотокопий этих документов, и получил 6 января пакет документов, который отправил заместителю министра иностранных дел Сергею Кислице и копию в Главную военную прокуратуру Украины", – рассказал он.

Как сообщалось, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства). 4 мая 2017 года Оболонский райсуд Киева начал рассматривать дело по обвинению Януковича в госизмене. // Сегодня

 

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