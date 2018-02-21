Адвокаты Януковича сорвали допрос Порошенко в суде

Судья отметил, что к решению прекратить допрос Порошенко его вынудили именно действия стороны защиты

Оболонский суд города Киева прекратил допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Суд также объявил в заседании перерыв до 10:00 четверга, 22 февраля.

Отметим, после серии вопросов защиты, которые были сняты судьей Владиславом Девятко, адвокат Януковича Виталий Сердюк обратился к президенту Украины с вопросом о зимнем отдыхе главы государства.

"Почему в то время, когда Вы находились в зимнем отпуске, и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?", – задал президенту Украины вопрос адвокат.

В ответ судья заявил: "Прощу прощения у свидетеля. Наверное, я был прав, защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства, тем самым не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить допрос".

Обращаясь к адвокату, судья отметил, что к решению прекратить допрос Порошенко его вынудили именно действия стороны защиты.

"Вы или испугались допроса именно этого свидетеля, либо же специально так себя вели, чтобы суд вынужден был воспользоваться своим правом прекратить этот допрос. Это будет оставаться на вашей правовой репутации и вашей правовой совести. В любом случае, это был ваш выбор", – заявил судья Девятко, обращаясь к стороне защиты.

Ранее адвокат Виталий Сердюк заявлял, что у защиты есть более 200 вопросов к Порошенко, и за полтора часа общего допроса прокуратуры и защиты их невозможно задать.

"Уважаемый защитник, суд вам гарантирует, что у вас будет вдвое больше времени для допроса президента, чем у стороны обвинения", – ответил на это судья перед началом допроса. // Сегодня