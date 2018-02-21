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Луганські оперативники затримали посередника шахраїв

21.02.2018 16:52

Оперативники Рубіжанського відділу поліції затримали раніше судимого 40-річного мешканця м. Лисичанська, який зі своїми спільниками-шахраями ошукував громадян похилого віку.

До чергової частини Рубіжанського відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що по вулиці Миру невідома особа ошукує пенсіонерів. В ході перевірки даної інформації оперативники Рубіжанського відділу поліції затримали 40-річного раніше судимого мешканця міста Лисичанська, одразу після того, як пенсіонер передав йому 1500 доларів США на лікування сина, який начебто потрапив у аварію.

Картинки по запросу мошенники

Підозрюваний вже зізнався, що ошукав двох пенсіонерів. Зі слів затриманого встановлено, що громадянам телефонували його спільники, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганщини. А сам затриманий отримував інформацію з адресою майбутніх жертв та приїздив до них забирати гроші. З отриманих грошей чоловік залишав собі лише частину, а решту переказував на банківську картку організаторам злочинної схеми.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 190 КК України «Шахрайство». Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За інформацією Рубіжанського відділу поліції

 

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