Восстановить связь на Донбассе мешает российский мобильный монополист

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На оккупированной Донетчине оккупационная мафиозная структура продолжает захватывать и распоряжаться украинской собственностью.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оккупационная администрация контролируемых Россией боевиков не позволяет осуществить ремонтные работы поврежденного оборудования для возобновления украинской мобильной связи в Донецкой области из-за российского оператора мобильных услуг, который монополизировал рынок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Андерсом Самуельсеном.
"Мы в течение последних месяцев пытаемся спасти мобильную связь, чтобы люди могли им пользоваться. Мы не получили ни одного разрешения на безопасный ремонт мобильной связи", - подчеркнул Климкин.
"Вы знаете, почему? Потому что оккупационная администрация затянула туда какого-то российского провайдера, и уже сейчас карточки его продаются в пять-семь раз больше, чем до этого обычные услуги украинского оператора", - сказал министр.
"И все, что отделяет Донбасс от Украины, оно ведет оккупированный Донбасс в никуда. Оно не ведет его в Россию. Оно ведет оккупированный Донбасс в никуда, и то, что там на сегодня реальная мафиозная структура, которая зарабатывает на трафиках, начиная от угля и до всего остального, и распиливает на металлолом реально то, что является собственностью Украины и украинских компаний, это все будет потом задокументировано, за это все нужно будет отвечать, и за это нужно будет платить", - убежден глава МИД.
Напомним, связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. Это был последний украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях. 19 января связь была восстановлена на Луганщине, на Донетчине связи до сих пор нет.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...