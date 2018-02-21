РосСМИ назвали численность шайки наемников «Вагнера»

Об этом со ссылкой на собственные источники в Минобороны России, ФСБ и самой ЧВК пишет Republic.

Наемники "Вагнера" оказались в центре внимания мировых СМИ после их столкновения с американской авиацией под Дейр-эз-Зором, в ходе которого погибло, по некоторым свидетельствам, от нескольких десятков до нескольких сотен российских боевиков.

"Вагнеровцы" принимали участие в аннексии Крыма, в войне на Донбассе, а сейчас воюют в Сирии.

Главой ЧВК является Дмитрий Уткин, он же "Вагнер". В декабре 2016 года он появился на публике в Кремле и даже сфотографировался с Путиным. В ноябре 2017 года он стал генеральным директором фирмы "повара Путина" Евгения Пригожина, среди интересов которого – нефтебизнес в Сирии. Прообраз отряда "Вагнера" занимался обороной нефтепроводов там еще в 2013 году.

По подсчетам СМИ, на содержание наемников тратится до 17,4 млрд рублей. // Апостроф