В Одесской области арестовали трех молдаван, которые стреляли в мужчину в автомобиле

В Одесской обл. арестовали трех граждан Молдовы, которые пытались убить жителя с. Котловина и обстреляли автомобиль из огнестрельного оружия. Об этом сообщается на странице прокуратуры Одесской обл. в Facebook.

"Суд взял под стражу иностранцев, подозреваемых в покушении на убийство двух граждан", - заявили в прокуратуре.

В феврале 2018 года подозреваемые прибыли в Ренийский район Одесской области с целью убийства жителя с. Котловина, организовав для этого слежку за своей потенциальной жертвой.

На автодороге Орловка – Болград злоумышленники обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль потерпевшего. Во время обстрела водитель и пассажир авто не пострадали.

На данный момент отрабатывается несколько версий относительно мотивов преступления, в частности в связи с осуществлением потерпевшим предпринимательской деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Ренийского отдела полиции. // 112.ua