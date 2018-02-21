В Одесской области арестовали трех молдаван, которые стреляли в мужчину в автомобиле

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Задержанные пытались убить мужчину и организовали за ним слежку.
В Одесской обл. арестовали трех граждан Молдовы, которые пытались убить жителя с. Котловина и обстреляли автомобиль из огнестрельного оружия. Об этом сообщается на странице прокуратуры Одесской обл. в Facebook.
"Суд взял под стражу иностранцев, подозреваемых в покушении на убийство двух граждан", - заявили в прокуратуре.
В феврале 2018 года подозреваемые прибыли в Ренийский район Одесской области с целью убийства жителя с. Котловина, организовав для этого слежку за своей потенциальной жертвой.
На автодороге Орловка – Болград злоумышленники обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль потерпевшего. Во время обстрела водитель и пассажир авто не пострадали.
На данный момент отрабатывается несколько версий относительно мотивов преступления, в частности в связи с осуществлением потерпевшим предпринимательской деятельности.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Ренийского отдела полиции. // 112.ua
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