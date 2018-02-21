Не только Javelin: новые подробности военной помощи США Украине

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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что противотанковые ракетные комплексы последнего поколения Javelin будут только частью военной помощи США Украине, а на самом деле "речь идет о гораздо большем".
Об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".
"Речь идет о более широкой помощи. Как вы знаете, во времена администрации Обамы (ныне экс-президента США Барака Обамы, - ред.) США также оказывали Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение: не должно было быть ничего летального. Администрация Трампа (президента США Дональда Трампа, - ред.) сняла это ограничение времен Обамы", - сказал Волкер.
По его словам, это расширяет возможности США по поддержке Украины.
"Да, Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем", - подчеркнул Волкер.
По его словам, цель США заключается в том, чтобы восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) защищать свою территорию. // Апостроф
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