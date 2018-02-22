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Задержанный за взятку в кабинете главы САП судья продолжает «вершить правосудие» именем Украины

22.02.2018 00:05

В Днепре вышел на работу председатель Кировского районного суда Геннадий Подберезный, которого в прошлом году поймали на взятке в 50 тысяч долларов прямо в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Деньги туда судья принес вместе с коллегой в обмен на закрытие уголовного производства.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Задержанный за взятку

Впоследствии в суде Подберезный доказывал, что у него нет почки, сердечная болезнь и на иждивении находится малолетний ребенок, поэтому его нельзя сажать в СИЗО на время следствия. По декларации, он действительно имеет только четвертую часть квартиры в спальном районе Днепра, однако соседи говорят, что судья в ней давно не живет. Зато его часто видят возле двухэтажного особняка в другом конце города.

В Днепре на работу вышел председатель Кировского районного суда Днепра, которого в прошлом году поймали на взятке прямо в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Деньги туда судья принес вместе с коллегой в обмен на закрытие уголовного производства. 

Подберезный не попал за решетку, а вышел под залог, а теперь истек и срок отстранения его от работы, поэтому руководитель суда вышел на свое место. Подчиненные оберегали его от общения с журналистами – объясняли, что у шефа много дел, а договориться о беседе с ним можно в нерабочее время. В коридорах суда действительно сидели люди, ожидавшие приговора по делу о ДТП. Что его будет выносить человек, который подозревается в коррупции, они понятия не имели, а показанным видео из кабинета главы Антикоррупционной прокуратуры были потрясены. "В шоке, если честно! Не должны были его допускать", - считает Ольга Кравцова.

Сам скандальный судья был неразговорчивым – журналистам он так ничего не объяснил. "На эти вопросы я сейчас ответить не могу", - заявил он. Почему Подберезный без помех вернулся на работу, ТСН пытались выяснить в ГПУ, но пока на запрос не получила никакого ответа. Неделю назад Генпрокуратура заявляла, что как раз закончилось досудебное следствие о даче взятки Холодницкому и обвинительный акт отправляется в суд. По нему Подберезному может грозить до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Корреспондент ТСН Ольга Павловская

 

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