На Харківщині чоловік до смерті забив матір та закопав тіло на подвир’ї

20 лютого до чергової частини місцевої поліції надійшло повідомлення про сімейну сварку між матір’ю та сином.

За вказаною адресою виїхала группа швидкого реагування. У домоволодінні працівники поліції виявили сліди розправи над 73-річною жінкою.

Поліцейські з’ясували, що напередодні трагедії між зловмисником та його матір’ю виникла сварка. Про конфлікт, а також про те, що син погрожував їй фізичною розправою, жінка повідомила своїй подрузі. Наступного дня вона зателефонувала знайомій, проте слухавку взяв син загиблої. Зловмисник запевнив жінку, що його мати поїхала до Харкова у справах. Однак вона йому не повірила та повідомила про подію оператору служби «102».

Виявилося, що чоловік забив матір до смерті предметами, які попадалися йому під руку. Після чого він прикопав її тіло на подвір’ї.

На даний час зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває.

Поліція Харківщини