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Поджечь дом Закарпатского союза венгров в Ужгороде пытались польские праворадикалы

22.02.2018 01:48

Члены этой организации также принимали участие в боевых действиях на стороне боевиков "ЛДНР".

Офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" в ночь на 4 февраля пытались поджечь граждане Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".

Картинки по запросу Москаль

Об этом на своем официальном сайте заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

"Лица установлены правоохранительными органами. Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 г.р., житель г. Быдгощ. Оба граждане Польши, последователи праворадикальной организации "Фаланга", члены которой принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", - подчеркнул он.

К тому же Москаль обнародовал фото поджигателей, которые были найдены на их страницах в соцсети Facebook.

палії в ужгороді

Томаш Рафал Шімков'як
Официальный сайт Геннадия Москаля

"Установлено, как иностранцы приехали на Закарпатье (через ПП "Ужгород" на словацко-украинской границе), где поселились (хостел на ул. Толстого в Ужгороде), какими телефонами пользовались для координации действий", - отметил глава ОГА.

палії в ужгороді

Адриан Марглевскі

По словам Москаля, иностранцы совершили две попытки поджога.

"Первая – в 1.00 ночи 4 февраля с фото- и видеофиксацией для отчета. Поскольку последствия поджога показались преступникам незначительными, в 4.08 они совершили еще одну попытку поджога, купив перед тем на одной из АЗС бензин в пластиковой таре. Утром рейсовым автобусом иностранцы выехали за пределы Украины через ПП "Ужгород" на украинско-словацкой границе. У нас есть фамилии поджигателей, даты рождения, номера паспортов и другие личные данные", - добавил он, заверив, что обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в межгосударственный розыск.  // ТСН

 

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