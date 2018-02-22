Столичный Московский мост станет Северным (список переименований)

В Киеве Московский мост станет Северным, а улица Ванды Василевской будет носить имя Богдана Гаврилишина.

В частности, переименовали:

улицу Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника в Печерском районе;

улицу Кировоградскую в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Владимира Брожки;

Московский мост в Северный мост в Оболонском районе;

переулок Панфиловцев в переулок Иова Борецкого в Печерском районе.

Также переименована улица Ванды Василевской в Шевченковском районе в улицу Богдана Гаврилишина.

"Богдан Гаврилишин уже давно больше, чем выдающийся общественный деятель. Он – гениальный представитель нового поколения украинцев. Учитывая это, мы переименовываем улицу Ванды Василевской в честь Богдана Гаврилишина. Тем более, такую идею поддерживают сами киевляне. Ведь в течение двух месяцев на сайте КГГА продолжалось общественное обсуждение относительно соответствующего переименования. И такую идею поддержали 769 человек из 955", – отметил секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

Также депутаты вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка. Теперь они будут называться "Северо-Броварской" массив и микрорайон "Вита-Литовская". Также улице Седовцев в Печерском районе возвращено историческое название – Омелютинская.

Кроме того, депутаты Киеврады сегодня уточнили названия некоторых переулков и улиц, чтобы привести их названия в соответствии с требованиями украинского правописания:

переулок Овражный – переулок Яровый (Яровий) (Соломенский район);

улица Огуречный – улица Огиркова (Огіркова) (Подольский район)

улица Охотская – улица Мыслывська (Мисливська) (Голосеевский район)

переулок Охотский – переулок Мысливський (Мисливський) (Голосеевский район)

улица Лагерная – улица Табирна (Табірна) (Шевченковский район)

улица Молдавская – улица Молдовська (Молдовська) (Шевченковский район)

переулок Ипсилантиевський – переулок Ипсилантиивський (Іпсилантіївський) (Печерский район)

переулок Бутишев – переулок Бутышив (Бутишів) (Печерский район)

переулок Никольский – переулок Мыкильський (Микільський) (Печерский район)