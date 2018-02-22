Столичный Московский мост станет Северным (список переименований)

В частности, переименовали:
- улицу Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника в Печерском районе;
- улицу Кировоградскую в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Владимира Брожки;
- Московский мост в Северный мост в Оболонском районе;
- переулок Панфиловцев в переулок Иова Борецкого в Печерском районе.
Также переименована улица Ванды Василевской в Шевченковском районе в улицу Богдана Гаврилишина.
"Богдан Гаврилишин уже давно больше, чем выдающийся общественный деятель. Он – гениальный представитель нового поколения украинцев. Учитывая это, мы переименовываем улицу Ванды Василевской в честь Богдана Гаврилишина. Тем более, такую идею поддерживают сами киевляне. Ведь в течение двух месяцев на сайте КГГА продолжалось общественное обсуждение относительно соответствующего переименования. И такую идею поддержали 769 человек из 955", – отметил секретарь Киеврады Владимир Прокопив.
Также депутаты вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка. Теперь они будут называться "Северо-Броварской" массив и микрорайон "Вита-Литовская". Также улице Седовцев в Печерском районе возвращено историческое название – Омелютинская.
Кроме того, депутаты Киеврады сегодня уточнили названия некоторых переулков и улиц, чтобы привести их названия в соответствии с требованиями украинского правописания:
- переулок Овражный – переулок Яровый (Яровий) (Соломенский район);
- улица Огуречный – улица Огиркова (Огіркова) (Подольский район)
- улица Охотская – улица Мыслывська (Мисливська) (Голосеевский район)
- переулок Охотский – переулок Мысливський (Мисливський) (Голосеевский район)
- улица Лагерная – улица Табирна (Табірна) (Шевченковский район)
- улица Молдавская – улица Молдовська (Молдовська) (Шевченковский район)
- переулок Ипсилантиевський – переулок Ипсилантиивський (Іпсилантіївський) (Печерский район)
- переулок Бутишев – переулок Бутышив (Бутишів) (Печерский район)
- переулок Никольский – переулок Мыкильський (Микільський) (Печерский район)
Также безымянной площади, ограниченной улицами Жилянская, Большая Васильковская и Физкультуры, было присвоено название "Троицкая". // Сегодня