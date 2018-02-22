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Столичный Московский мост станет Северным (список переименований)

22.02.2018 14:10

 В Киеве Московский мост станет Северным, а улица Ванды Василевской будет носить имя Богдана Гаврилишина.

Как сообщается на сайте Киеврады, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных топонимов.
 
Мост будет называться Северным
 
В частности, переименовали:
  • улицу Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника в Печерском районе;
  • улицу Кировоградскую в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Владимира Брожки;
  • Московский мост в Северный мост в Оболонском районе;
  • переулок Панфиловцев в переулок Иова Борецкого в Печерском районе.
Также переименована улица Ванды Василевской в Шевченковском районе в улицу Богдана Гаврилишина.
 
"Богдан Гаврилишин уже давно больше, чем выдающийся общественный деятель. Он – гениальный представитель нового поколения украинцев. Учитывая это, мы переименовываем улицу Ванды Василевской в честь Богдана Гаврилишина. Тем более, такую идею поддерживают сами киевляне. Ведь в течение двух месяцев на сайте КГГА продолжалось общественное обсуждение относительно соответствующего переименования. И такую идею поддержали 769 человек из 955", – отметил секретарь Киеврады Владимир Прокопив.
 
Также депутаты вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка. Теперь они будут называться "Северо-Броварской" массив и микрорайон "Вита-Литовская". Также улице Седовцев в Печерском районе возвращено историческое название – Омелютинская.
 
Кроме того, депутаты Киеврады сегодня уточнили названия некоторых переулков и улиц, чтобы привести их названия в соответствии с требованиями украинского правописания:
  • переулок Овражный – переулок Яровый (Яровий) (Соломенский район);
  • улица Огуречный – улица Огиркова (Огіркова) (Подольский район)
  • улица Охотская – улица Мыслывська (Мисливська) (Голосеевский район)
  • переулок Охотский – переулок Мысливський (Мисливський) (Голосеевский район)
  • улица Лагерная – улица Табирна (Табірна) (Шевченковский район)
  • улица Молдавская – улица Молдовська (Молдовська) (Шевченковский район)
  • переулок Ипсилантиевський – переулок Ипсилантиивський (Іпсилантіївський) (Печерский район)
  • переулок Бутишев – переулок Бутышив (Бутишів) (Печерский район)
  • переулок Никольский – переулок Мыкильський (Микільський) (Печерский район)
Также безымянной площади, ограниченной улицами Жилянская, Большая Васильковская и Физкультуры, было присвоено название "Троицкая". // Сегодня

 

 

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