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Заблоковано механізм відчуження нерухомості з використанням державних електронних інформресурсів

22.02.2018 14:20

 Співробітники СБУ встановили, що група зловмисників, до якої входила державний реєстратор одного з комунальних підприємств Київської області, організували схему незаконного відчуження нерухомості та її оформлення на підставних фізичних осіб.

Оперативники спецслужби задокументували, що для здійснення оборудок з майном державний реєстратор використовувала електронний цифровий підпис, а спільники підробляли рішення Києво-Святошинського районного суду.

Фото Служба безпеки України.

Зловмисниця вносила недостовірні відомості до державного реєстру нерухомості та відчужувала земельні ділянки і будівлі, які належать до спільної власності територіальних громад Київщини.

Під час обшуків за місцями роботи учасників групи у Києві та області співробітники СБ України спільно зі слідчими Національної поліції України вилучили печатки та фіктивну документацію, які підтверджують факти незаконного внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За попередньою оцінкою експертів, вартість незаконно відчуженого майна становить понад сімдесят мільйонів гривень.

Виявлені правоохоронцями матеріали також засвідчують, що зловмисники планували здійснити незаконне відчуження нерухомості громадян, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Автономної Республіки Крим.

Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 362 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України

 

 

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